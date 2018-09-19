Глава СПЧ предложил отправлять россиян в колонии сразу после приговора

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов ради экономии места в СИЗО предложил узаконить отправку из следственных изоляторов в колонии осужденных, чей приговор был обжалован и не вступил в силу, сообщает ТАСС.

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«На мой взгляд, то, что делает ФСИН, — это не от хорошей жизни, это паллиативное решение, оно нехорошее, но содержать людей в переполненных камерах [в СИЗО] тоже нехорошо», — сказал Федотов.

По его словам, в следственных изоляторах содержатся примерно 25 процентов тех, кому вынесен приговор судом первой инстанции. Еще часть была осуждена по групповым делам, но не обжаловала приговоры. «Они вынуждены продолжать находиться в СИЗО до тех пор, пока приговор не вступит в силу после рассмотрения апелляционной инстанцией, хотя они могли бы в это время находиться в колонии», — добавил глава СПЧ.

Ранее в ходе заседания Совета его участники сообщили, что, по мнению адвокатов, практика отправки осужденных сразу в колонии нарушает права человека. На это заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый ответил, что это делается, чтобы разгрузить переполненные камеры СИЗО.

В июне 2018 года Госдума приняла законопроект, приравнивающий один день в СИЗО к полутора дням в колонии общего режима и двум дням в колонии-поселении. Это позволило выпустить на свободу тысячи заключенных.

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