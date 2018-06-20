Один день в российском СИЗО приравняли к полутора дням колонии

Госдума приняла поправку в Уголовный кодекс, в соответствии с которой один день нахождения в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима, передает «Интерфакс».

Поправка была поддержана на заседании нижней палаты в среду, 20 июня, при рассмотрении соответствующего законопроекта (находился на рассмотрении Госдумы 10 лет — прим. «Ленты.ру») во втором чтении.

Так один день, проведенный в СИЗО, согласно законопроекту, будет приравниваться к полутора дням отбывания наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии; двум дням в колонии-поселении.

В настоящее время для фигурантов уголовных дел отбытый в СИЗО срок засчитывается вне зависимости от назначенного ему наказания по правилу «день за день».

Согласно законопроекту, правило «день за день» сохранится для отбывающих срок в тюрьмах, колониях особого и строгого режима.

Законопроект предлагает ввести новые правила расчета в случае назначения домашнего ареста на время следствия — приравнивать два дня на дому к одному дню в колонии — вне зависимости от строгости режима. Пока в таких ситуациях также используется правило «день за день».

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