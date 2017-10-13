Возраст уголовной ответственности в России предложили cнизить до 12 лет

В Госдуме готовятся изменения в УК РФ, предусматривающие снижение возраста уголовной ответственности за особо тяжкие преступления до 12 лет. Об этом в пятницу, 13 октября, рассказал RT автор законопроекта — первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев.

По словам Сухарева, речь идет о поправках в часть 2 статьи 20 УК РФ («Возраст, с которого наступает уголовная ответственность»).

Материалы по теме Убойное безделье Почему российские школьники все чаще идут на преступления Я у мамы хулиган Как неуправляемые дети безнаказанно грабят, насилуют и убивают сверстников

В частности, уголовную ответственность с 12 лет предлагается ввести за преступления насильственного характера — убийство, совершенное с особой жестокостью, насильственные действия сексуального характера, а также тяжкие преступления террористического характера.

«К сожалению, в последнее время мы все чаще слышим о преступлениях несовершеннолетних, часть которых не подпадает под действия УК РФ ввиду возраста. Это оставляет особо тяжкие преступления практически без последствий. Порог ответственности для таких преступлений необходимо снижать», — пояснил Сухарев.

Он также отметил, что вместе с тем следует продолжать декриминализацию нетяжких статей.

Ранее 13 октября стало известно, что саратовский подросток открыл стрельбу в школе, ранив своего ровесника. По предварительным данным, конфликт между ним и потерпевшим произошел из-за девочки, в которую оба влюблены.