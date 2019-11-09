В Общественной палате обсудили подготовку к празднованию 75-летия Победы

Всероссийское движение «Волонтеры Победы» провело в Общественной палате совещание по подготовке добровольцев к 75-летию Победы.

Участниками мероприятия стали представители из 79 регионов России и 33 стран, среди которых Германия, Великобритания, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Сербия и другие.

Совещание началось с минуты молчания в память о жертвах фашизма, расизма и антисемитизма. Руководитель организации Ольга Амельченкова заявила, что 9 ноября было выбрано для проведения мероприятия не случайно.

«Мы не зря выбрали сегодняшнюю дату. 9 ноября — Международный день против фашизма и антисемитизма. В этот день в 1938 году произошел первый акт насилия над евреями. То, что общественность ни внутри Германии, ни за ее пределами не выступила против, развязало руки фашистам и в дальнейшем привело к огромной трагедии, к миллионам человеческих жертв. Сегодня учащаются случаи преступлений на почве расизма, национализма, религиозной нетерпимости. Поэтому очень важно, что идею антифашизма, заложенную в проекте «Международная команда волонтеров 75-летия Победы», поддержали добровольцы из разных стран. Ведь свое «против» мы должны говорить именно сейчас», — отметила она.

На совещании также была презентована концепция Единого стандарта подготовки волонтеров, включающего в себя ценности движения, исторический и функциональные блоки. Кроме того, был дан старт работы нового портала «Волонтеров Победы», который теперь доступен и для русскоязычных иностранных граждан.

4 ноября сообщалось, что Ольга Амельченкова поддержала онлайн-флешмоб, участники которого поздравляют своих педагогов с Днем учителя в соцсетях. По ее словам, именно в школьные годы человек становится личностью с собственными жизненными ориентирами, взглядами и идеями, поэтому крайне важно, чтобы в этот период рядом был наставник, способный повести за собой, поддержать и вдохновить.

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