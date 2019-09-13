Назначен руководитель исполкома ОНФ

Вице-губернатор Московской области Михаил Кузнецов назначен руководителем исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). Такое решение принял центральный штаб организации, сообщает ТАСС.

Пост главы исполкома ОНФ освободился после того, как в июле текущего года Михаил Развожаев, занимавший эту должность, был назначен врио губернатора Севастополя.

Кузнецов на посту вице-губернатора Московской области руководил аппаратом главы региона.

Общероссийский народный фронт — коалиция общественно-политических организаций, общественное движение, созданное в мае 2011 года по предложению тогдашнего премьер-министра России Владимира Путина как «объединение на равных» разнонаправленных политических игроков с целью продвижения России вперед совместными усилиями. По состоянию на июнь 2018 года в ОНФ входят 100 тысяч активистов и свыше 20 тысяч экспертов.

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