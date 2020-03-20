Российский регион получил машины скорой помощи с современным оборудованием

Больницы Краснодарского края получили 12 машин скорой помощи, укомплектованных необходимым современным оборудованием. Средства на приобретение автомобилей выделены по распоряжению правительства России, сообщается на сайте региональной администрации.

Новые машины передали 11 районам Краснодарского края. В каждой из них установлены аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, электрокардиограф, ингалятор, пульсоксиметр, экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови и другое оборудование. Комплектация транспорта позволяет на месте оказать экстренную медицинскую помощь пациенту и быстро доставить его в стационар.

В общей сложности краевой автопарк скорой помощи насчитывает более 650 машин. Каждый год служба совершает около двух миллионов выездов, это почти шесть тысяч выездов в день, включая выходные и праздники.

Администрация также сообщила, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» в регионе модернизируется информационная система скорой помощи. Все станции службы будут связаны в едином информационном пространстве, что значительно повысит качество обслуживания жителей.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

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