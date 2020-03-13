Паллиативным пациентам в российском регионе выдадут оборудование на дом

Медицинские учреждения Приморского края будут выдавать паллиативным пациентам оборудование, необходимое для комфортного пребывания дома. Соответствующий приказ начнет действовать на следующей неделе, передает ТАСС.

Пациенты смогут взять в безвозмездную аренду функциональные кровати, аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы и другое. Это необходимо для комфортного нахождения паллиативных больных вне медучреждения.

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Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Приморья Андрей Денеж сообщил, что закупать оборудование будет одно медучреждение, в которое поступают заявки из муниципалитетов. Прежде чем получить оборудование, пациентам предстоит пройти врачебную комиссию, которая признает, что заболевание носит хронический и неизлечимый характер. Кроме того, родственникам паллиативного больного обязательно нужно пройти обучение по использованию медицинского оборудования в больнице.

Затем между пациентом и медорганизацией заключается договор и оборудование отправляется по указанному адресу. «Если что-то случается с пациентом, то родственники возвращают это оборудование в то лечебное учреждение, где он его получил», — добавил Денеж.

Ежегодно в Приморье выявляется более семи тысяч человек, страдающих онкологическими заболеваниями. Половина из них — с раком в запущенных стадиях, нуждающиеся в паллиативной помощи. Такую помощь в крае оказывают, в частности, по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2024 года.

В общей сложности на нацпроект планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Его цель — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

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