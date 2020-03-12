В российском регионе провели уникальную операцию пациенту с онкологией

Урологи Кемеровской областной больницы скорой медицинской помощи провели уникальную операцию: они сделали новый мочевой пузырь из участка кишечника пациенту, которому из-за онкологии было показано его удаление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

«57-летнему пациенту из Новосибирского района без разрезов лапароскопическим способом полностью удалили мочевой пузырь, пораженный онкологической опухолью, жировую клетчатку и лимфатическую ткань малого таза и реконструировали новый мочевой пузырь из участка тонкой кишки», — рассказали в больнице.

Операция длилась около шести часов. В ее проведении кемеровским врачам помогали специалисты из Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова и Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна.

Подобные операции в России проводятся в единичных случаях, в Кузбассе и за Уралом она прошла впервые.

Обеспечение россиян доступной медицинской помощью и снижение смертности от онкологических заболеваний — одни из главных целей национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект также направлен на улучшение качества медпомощи, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

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