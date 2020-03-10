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В больницах российского региона внедрят новый стандарт медпомощи

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В медицинских учреждениях Самарской области в 2020 году внедрят новый стандарт качества медицинской помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения российского региона Михаил Ратманов, передает «ВК Онлайн».

По словам Ратманова, в настоящее время в области отобрано шесть пилотных медучреждений, где введут новый стандарт. Их аттестацию проведут при участии Самарского государственного медицинского университета.

Также регион направил заявку на участие в федеральной программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» — одном из ключевых проектов национального проекта «Здравоохранение». «Мы очень рассчитываем на эту программу, ресурсы очень большие. К 2022 году на ее реализацию выделяют 550 миллиардов рублей», — заявил первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов.

В 2019 году на развитие здравоохранения Самарской области было предусмотрено 27 миллиардов рублей. По информации местных властей, все запланированные программы выполнены.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

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