Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Красноярске на базе клинической больницы «РЖД-медицина». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Красноярской железной дороги.

Центр открылся за счет государственно-частного партнерства в рамках национального проекта «Здравоохранение». Пациенты могут получить помощь в учреждении бесплатно, по полису ОМС.

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Дневной стационар оснащен современным оборудованием для проведения противоболевой и восстановительной химиотерапии и ведения диспансерного наблюдения. Ожидается, что центр будет принимать до 4,5 тысячи пациентов в год.

В Минздраве Красноярского края сообщили, что все сотрудники медучреждения прошли необходимое обучение и стажировку на базе краевого клинического онкологического диспансера. В общей сложности по нацпроекту «Здравоохранение» в регионе должны открыться 20 подобных центров до 2022 года.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

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