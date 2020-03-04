Названы финалисты конкурса «Лидеры России» среди медиков

Названы финалисты конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение», всего за победу поборются 100 человек, сообщил руководитель конкурса проекта Алексей Комиссаров. Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Почти треть участников полуфинала (...) — кандидаты или доктора медицинских наук, многие из них занимаются новаторской деятельностью. Их проекты и решения уже вносят существенный вклад в будущее медицины нашей страны», — сказал Комиссаров.

По его словам, все конкурсанты предложили интересные социальные проекты, в частности, в области помощи маломобильным пациентам.

Он добавил, что порядка 60 процентов участников — это представители медицинских семей и династий. Он отметил, что в ряде случаев общий медицинский стаж на семью составляет сотни лет.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», проводится по поручению президента России Владимира Путина. Он призван создать социальные лифты для активных граждан. Президент высоко оценил итоги первого конкурса. Многие победители получили должности в госорганах и крупных корпорациях.

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