Депутат Госдумы пойдет в политические «Лидеры России»

Депутат Госдумы, член президиума генсовета Единой России Алена Аршинова примет участие в конкурсе «Лидеры России. Политика». Об этом парламентарий сообщила «Ленте.ру».

По ее словам, флагманский проект — «Лидеры России» — хорошо себя зарекомендовал, поэтому после запуска политического направления она решила участвовать в нем. «По сути, новое направление — полноценный мозговой штурм, выход за пределы уже привычных направлений своей работы», — объяснила Аршинова.

Участники конкурса получат как новые навыки общения с избирателями, так и смогут расширить направления своей деятельности, что актуально в преддверии думских выборов 2021 года, полагает депутат. «Конкурс поможет сформировать команду молодых, уверенных и профессиональных управленцев, которые будут укреплять нашу страну», — заключила парламентарий.

О готовности поучаствовать в данном конкурсе ранее также заявил заместитель председателя московского отделения «Яблока», оппозиционный политик Кирилл Гончаров. «Хотелось бы посмотреть на конкурс изнутри, насколько прозрачно принимаются решения по отбору кандидатов, чему там учат», — цитирует его Ura.ru.

Кремль объявил о запуске проекта «Лидеры России. Политика» для отбора политических лидеров 25 февраля. За сутки заявки на участие подали свыше восьми тысяч человек. Конкурс рассчитан на людей, заинтересованных в участии в выборах в Госдуму или в работе в региональных парламентах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!