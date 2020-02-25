В России запустили конкурс для отбора политических лидеров, сообщил заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.

По словам Кириенко, проект под названием «Лидеры России. Политика» рассчитан на людей, которые заинтересованы в участии в выборах в Госдуму или работе в местных законодательных собраниях.

«Это отдельное направление в проекте "Лидеры России", которое связано с общественно-политической деятельностью», — сказал Кириенко.

В результате победители смогут пройти обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС, где лекции для них будут читать лидеры фракций Госдумы.

Отмечается, что политический взгляды участников оцениваться не будут, эксперты будут смотреть на компетенции в общественно-политической деятельности

В проекте могут принять участие граждане от 21 года до 55 лет. Оператором конкурса будет Высшая школа государственного управления и мастерская управления «Сенеж».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!