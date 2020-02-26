На конкурс «Лидеры России. Политика» за сутки подали заявки 8 тысяч человек

На участие в конкурсе «Лидеры России. Политика» за сутки подали заявки более восьми тысяч человек. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

«Надеемся, что это только начало большого пути и в результате в систему представительной власти вольется много достойных и перспективных людей, способных внести значимый вклад в законотворческий процесс на муниципальном, региональном или федеральном уровне», — отметил гендиректор АНО Алексей Комиссаров.

Уточняется, что заявки поступили из всех российских регионов, кроме Чукотского автономного округа. Больше всего регистраций в Москве, Свердловской и Московской области. По данным организаторов, в основном среди участников мужчины — 87,3 процента.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», проводится по поручению президента России Владимира Путина. Он призван создать социальные лифты для активных граждан страны.

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