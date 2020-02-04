Определены финалисты конкурса «Лидеры России» от Кавказа

Финалистами конкурса управленцев «Лидеры России 2020» от Северо-Кавказского федерального округа стали 30 участников. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Александра Садовского, 14 человек из них представляют Ставропольский край, семь — Дагестан, четыре — Кабардино-Балкарию, по два — Северную Осетию и Чечню, еще один финалист из Карачаево-Черкесии.

Региональный полуфинал проходил 1-2 февраля в Пятигорске. Участие в нем принимали 263 конкурсанта. «В течение двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в СКФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития», — говорится в пресс-релизе.

Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», проводится по поручению президента России Владимира Путина. Он призван создать социальные лифты для активных граждан страны. Глава государства высоко оценил итоги первого конкурса.

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