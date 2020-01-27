Названы особенности состава финалистов конкурса «Лидеры России»

В финале конкурса управленцев «Лидеры России» от Уральского федерального округа будут участвовать 30 человек. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Претенденты на победу были отобраны среди 262 конкурсантов.

«Хочу отметить ряд интересных особенностей в составе участников полуфинала конкурса в Уральском федеральном округе. Среди конкурсантов много представителей династий энергетиков, металлургов, нефтяников, железнодорожников, экономистов, преподавателей и врачей», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

По его словам, многие финалисты уже имеют серьезный управленческий опыт.

Комиссаров также отметил разнообразный состав финалистов от Сибирского федерального округа. В частности, в полуфинале участвовали финалист конкурса «Цифровой прорыв», диджей и автор романа, уточнил он.

16 января 30 сильнейших были отобраны среди жителей Дальневосточного федерального округа. Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи.

Цель проекта — создание эффективных социальных лифтов для активных граждан. Итоги первого конкурса высоко оценил президент Владимир Путин.

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