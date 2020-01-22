В «Лидерах России» оценили роль Мишустина как наставника

Премьер-министр России Михаил Мишустин организовал для Федеральной налоговой службы (ФНС), которую он ранее возглавлял, конкурс, похожий на проект «Лидеры России». Об этом заявил председатель экспертного совета проекта Павел Безручко, передает ТАСС.

По его словам, нынешний глава правительства проявлял большой интерес к процедуре и принципам отбора, используемым в «Лидерах России». «Насколько я знаю, он инициировал проведение подобного конкурса в налоговой службе, этот конкурс прошел очень успешно», — пояснил Безручко.

Председатель экспертного совета напомнил, что Мишустин — наставник «Лидеров России». Он проводил мастер-класс для участников финала второго конкурса, после чего конкурсанты признались, что их представления о налоговой службе как о громоздкой бюрократической машине полностью поменялись, рассказал Безручко.

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По его словам, Мишустин доказал, как современно может мыслить руководитель «консервативной организации» и использовать передовые управленческие и цифровые технологии. Бывший глава ФНС был заинтересован в поиске и подготовке потенциальных руководителей и неравнодушно относился к своей роли наставника.

Мишустин стал главой правительства 16 января после отставки предыдущего кабмина во главе с Дмитрием Медведевым. До этого он был руководителем Федеральной налоговой службы с 2010 года.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей». Он призван создать социальные лифты для активных граждан страны.

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