Директор рассказала о школьных годах Мишустина

Директор школы №7 в подмосковном городе Лобня Марина Черкасова, где учился премьер-министр Михаил Мишустин, рассказала о школьных годах политика. Ее слова передает РИА Новости.

В школьные годы Мишустин был секретарем комсомольской организации. По словам Черкасовой, в школе будущий политик учился очень хорошо, был активным, а также писал стихи. «Только все положительное о нем. Никакой заносчивости, со всеми хорошо ладил», — рассказала она.

Директор также поделилась, что застала учителей, которые вели у Мишустина уроки. «Я слышала очень часто, как учителя его вспоминали: и литератор, и математики», — отметила Черкасова.

Михаил Мишустин был назначен новым премьер-министром 16 января. До этого он был руководителем Федеральной налоговой службы с 2010 года.

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