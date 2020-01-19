Опубликованы доходы Мишустина и его жены

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей. Соответствующие данные опубликовала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

В 2014 году Мишустин задекларировал доход в 23,2 миллиона рублей (его жена — 160,1 миллиона рублей), в 2015-м — 19,5 миллиона рублей (80,9 миллиона), в 2016-м — 18,9 миллиона рублей (77,3 миллиона), в 2017-м — 19,3 миллиона рублей (68,5 миллиона).

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В конце 1980-х годов Мишустин вместе с несколькими членами Академии наук СССР создал «Международный компьютерный клуб». Структура сотрудничала с Sun, HP, Microsoft, Intel. Поэтому, как уточняет издание, к 1998 году, когда Мишустин стал советником, а затем заместителем главы налоговой службы, он был уже обеспеченным человеком.

Так, недвижимость в поселке на Николиной Горе Мишустин приобрел на средства, заработанные в «Международном компьютерном клубе». Квартиру на Трехгорном Валу он получил от управления делами президента — как заместитель министра по налогам и сборам.

Покинув государственную службу, Мишустин в 2008 году возглавил «Объединенную финансовую группу» (UFG), управлявшую очень крупными инвестициями. Далее он вернулся на госслужбу, передав имеющиеся у него активы супруге Владлене Мишустиной. И с того момента она начала получать дивиденды. Затем активы были проданы, а средства, полученные от продажи, отражены в доходах Мишустиной.

«В дальнейшем, по информации СМИ, супруга господина Мишустина разместила полученные средства на депозитах, получая проценты по ним,— это также регулярно указывается в декларациях главы ФНС и его супруги», — пишет «Коммерсантъ». Таким образом, Михаилу и Владлене Мишустиным принадлежат активы в сотни миллионов рублей, заработанных в основном в UFG и инвестированных в депозиты.

16 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра. До этого его кандидатуру поддержали депутаты Госдумы. Впервые в истории не было ни одного голоса против. Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ. В ходе послания Федеральному собранию российский лидер объявил, что в основной закон внесут поправки, в частности, речь идет о закреплении приоритета Конституции России над международным правом.

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