Победитель «Лидеров России» стал полномочным представителем губернатора

Победитель конкурса управленцев «Лидеры России» Алексей Лысов назначен на должность полномочного представителя губернатора и правительства Вологодской области по организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в Москве. Об этом во вторник, 14 января, сообщает пресс-служба проекта.

«Основная задача на новом посту — содействовать достижению целей национальных проектов и показателей эффективности деятельности высших должностных лиц», — говорится в сообщении.

35-летний Лысов, победивший в конкурсе в 2018 году, посоветовал участникам быть настоящими и верить в свои силы. По его мнению, в «Лидерах России» обязательно нужно участвовать.

После победы Лысов стал главным советником управления президента по внутренней политике.

За два года существования состязания назначения на высокие позиции получили свыше 150 конкурсантов: среди них двое стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров. Итоги первого конкурса высоко оценил президент России Владимир Путин.

Конкурс «Лидеры России» —флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей». Он призван создать социальные лифты для активных граждан страны.

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