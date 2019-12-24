«Лидеры России» предложили более 20 тысяч соцпроектов

Участники конкурса управленцев «Лидеры России» за 2019 год предложили более 21 тысячи социальных проектов в рамках спецзадания «Сердце лидера». Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.

«Меня порадовало, что в прошлом году у нас было более 1 тысячи проектов. В этом году у нас предложений по реализации социальных проектов в рамках задания "Сердце лидера" больше 21 тысячи», — отметил Кириенко.

Он пояснил, что подобное задание было впервые включено в конкурс в 2018 году. При этом многие конкурсанты, которые начали реализовывать в рамках него свои проекты в прошлом году, продолжают ими заниматься и после окончания конкурса, подчеркнул замруководителя администрации президента.

Как отметили в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей», самыми популярными темами среди участников, выполнявших задание, стали «75-я годовщина со дня Победы в Великой Отечественной войне», «Просвещение и образование», «Семья: сохранение традиций и ценностей», «ЗОЖ: профилактика, а не лечение» и «Искусственный интеллект и современные технологии на службе обществу». Там также добавили, что даже те управленцы, которые не смогли набрать достаточно баллов для выхода в суперфинал «Лидеров России», но выполнили лучшие соцпроекты в рамках «Сердца лидера», получат призы от организаторов и право присутствовать на лекциях суперфинала.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по поручению президента России Владимира Путина. Он призван создать социальные лифты для активных граждан страны. Глава государства высоко оценил итоги первого конкурса.

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