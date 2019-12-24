Подведены итоги дистанционного этапа конкурса «Лидеры России»

Подведены итоги дистанционного этапа конкурса управленцев «Лидеры России», к дальнейшим состязаниям допущены 3392 человека. Об этом говорится в пресс-релизе проекта «Россия — страна возможностей», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Никогда условием победы в конкурсе "Лидеры России" не было назначение. Это не конкурс на должности, это конкурс для отбора резерва, и государство инвестирует в повышение квалификаций деньги на образование и время лучших управленцев в качестве наставников», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ, наставник конкурса Сергей Кириенко.

Он отметил, что после победы начинается основная работа. Поэтому, по его словам, так ценны достижения финалистов, которые получили высокие назначения. Кириенко подчеркнул, что все они всего добились самостоятельно.

Участники, прошедшие дистанционный отбор, встретятся в очных полуфиналах. В суперфинал выйдут лишь 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере одного миллиона рублей. Победителями конкурса станут 100 участников.

Конкурс призван поддержать инициативных граждан, итоги первого состязания высоко оценил российский президент Владимир Путин.

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