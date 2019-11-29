В России исполнят заветные мечты тяжелобольных детей

Около 200 победителей первого и второго сезонов конкурса «Лидеры России» дали старт предновогодней акции «Елка желаний» проекта «Мечтай со мной». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 29 ноября.

В этом сезоне акция пройдет с 3 декабря по 29 февраля. Организаторы планируют исполнить две тысячи желаний детей из малоимущих семей, а также оставшихся без попечения родителей и тяжелобольных. Свои желания они могут оставить до 15 декабря на сайте проекта ЕлкаЖеланий.рф.

В прошлом году участие в проекте принял президент России Владимир Путин, исполнив пять желаний тяжелобольных детей.

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