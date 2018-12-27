Чиновникам и министрам предложили исполнить мечты россиян

Госслужащим предложили исполнить мечты юных россиян, для этого в Кремле установили елки с записками от детей. Добровольцы назвали эту новогоднюю акцию «Елка желаний», сообщает ТАСС в четверг, 27 декабря.

Всего установлены две елки, одну из них окрестили «федеральной»: на ней висят игрушки с записками детей для федеральных чиновников, министров. Вторая елка украшена для глав российских регионов.

«Чиновники и главы регионов ходили около елок, присматривались к пожеланиям, но снять шары с открытками, на которых были написаны детские мечты, решались немногие», — пишет агентство.

К настоящему моменту в акции приняла участие вице-премьер Татьяна Голикова. Она обязалась выполнить просьбу 16-летней девушки из Архангельской области о встрече с актером Александром Петровым.

По несколько открыток взяли мэр Москвы Сергей Собянин и глава Крыма Сергей Аксенов. Все мечты должны быть исполнены до конца следующего года.

В начале декабря на форуме доборвольцев в аналогичной акции принял участие президент Владимир Путин. Он забрал сразу пять конвертов с пожеланиями. Многие из них Путин уже исполнил. Так, ранее в четверг он принял в Кремле тяжелобольного мальчика и пожал ему руку. 20 декабря глава государства дал интервью 17-летней Регине Парпиевой.

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