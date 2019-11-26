Специалисты рассказали о подготовке к тесту по науке в конкурсе «Лидеры России»

Эксперты координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах президентского совета по науке и образованию дали несколько советов участникам конкурса «Лидеры России», которые собираются проходить демотест по специализации «Наука». Рекомендации опубликованы на официальном сайте конкурса.

Тест откроется 2 декабря, на его прохождение отведено двое суток. Он состоит из 40 вопросов, на каждый выделено по 50 секунд. С помощью него организаторы надеются определить, насколько конкурсанты ориентируется в сегодняшнем состоянии российской науки.

Председатель координационного совета Никита Марченков отметил, что несколько вопросов касаются «умения коммуницировать, выстраивать кооперации с российскими и зарубежными научными группами, использовать существующие инструменты поддержки, коммерциализировать научные знания».

Проректор по модернизации и стратегическому развитию МГТУ имени Баумана Борис Коробец добавил, что тестирование направлено на проверку знаний научно-технических трендов и стратегий развития, национальных проектов и мер поддержки. «От Лидера Науки помимо непосредственного занятия наукой теперь требуется выполненение множества организационных функций. Ученый должен акцентировать свои научные исследования в первую очередь на потребности, которые формулирует государство», — пояснил он.

Отдельный блок вопросов касается результатов научно-исследовательской деятельности, сказал заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института Максим Никитин. Участники должны уметь пользоваться такими базами данных, как Scopus и Web of Science. Будут проверять их знания способов подачи заявок на патент, проведения «полного цикла патентования исследования и коммерциализации проекта — доведения от научно-исследовательской разработки до стартапов».

Некоторые пункты теста будут посвящены истории, методологии и философии науки, достижениям российских ученых и нобелевских лауреатов. Другие связаны с карьерой ученого и требованиями к защите научных степеней и публикаций.

На участие в конкурсе «Лидеры России» по специализации «Наука» были поданы 22 272 заявки. Сначала участники пройдут дистанционные этапы тестирования, из них к очным будут допущены 300 человек.

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