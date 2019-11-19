«Учителя будущего» выберут в России

В России выберут учителя будущего, одноименный конкурс запустила автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей». Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы платформы.

В концепцию конкурса заложена идея, что педагоги не только передают информацию по предмету, но и оказывают школьникам психологическую поддержку.

«Учителя ежедневно в своей профессиональной деятельности формируют навыки командной работы у школьников. А для этого нужно не только владеть теорией и практикой, но и распространять уже успешные и инновационные модели образования», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

В свою очередь, министр просвещения Ольга Васильева анонсировала создание по итогам конкурса так называемого Клуба учителей будущего. По ее словам, его члены смогут принять участие в стажировках на базе ведущих школ и вузов.

Заявки на участие принимаются до конца декабря, отбор участников состоится в январе следующего года. Финальная часть запланирована на апрель. Ключевым испытанием станет коллективный междисциплинарный урок в стиле TED.

В настоящее время проект «Россия — страна возможностей» курирует также конкурс управленцев «Лидеры России», который призван обеспечить социальные лифты для активных граждан страны.

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