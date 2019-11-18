«Лидеры России» выбрали лучшие социальные проекты

Участники конкурса управленцев «Лидеры России» составили рейтинг лучших социальных проектов для их реализации в рамках задания «Сердце Лидера». Об этом сообщается на сайте проекта в понедельник, 18 ноября.

«Все участники дистанционного этапа оценивали проекты других конкурсантов и ранжировали их в порядке полезности для общества», — рассказал руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Он напомнил, что в прошлом году по итогам этого задания было организовано более тысячи проектов. Некоторые из них участники ведут по сей день, добавил он.

Всего было отсмотрено более 21 тысячи предложений. Наибольше количество баллов получили проекты, направленные на улучшение организации медицинской помощи. Также популярными стали темы образования, здорового образа жизни, искусственного интеллекта и современных технологий.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по поручению президента России Владимира Путина. Он призван создать социальные лифты для активных граждан страны. Итоги первого конкурса глава государства оценил высоко.

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