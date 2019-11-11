«Лидеры России» вспомнят фронтовиков

Победители двух сезонов конкурса управленцев «Лидеры России» предложили 36 новых социальных проектов, лучшие из которых будут реализованы в 2020 году. Об этом сообщает на сайте организации в понедельник, 11 ноября.

Обсуждение инициатив состоялась в рамках ежеквартальных встреч клуба «Эльбрус».

«У нас на данный момент заявлено 36 новых проектов, и сложно из них выбрать лучшие. Меня радует, что проекты, которые не попадают в портфель клуба, ребята не оставляют, а продолжают реализовывать их», — рассказала председатель клуба, победитель первого сезона конкурса Татьяна Дьяконова.

Она подчеркнула, что настоящий лидер берет на себя ответственность за изменения мира к лучшему. По ее словам, участники конкурса стараются делать что-то полезное по всей стране.

Один из 36 проектов посвящен оцифровке фронтовых писем и привязке их к карте боевых действий. Другой проект направлен на оказание поддержки детей, находящихся в онкологических центрах.

«Мы оказываем малышам психологическую поддержку, устраиваем для них праздники и сейчас развиваем направление, связанное с их образованием», — рассказал его автор Владимир Остроменский.

Конкурс «Лидеры России» основан автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России Владимира Путина. Его цель — создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Итоги первого конкурса высоко оценили в руководстве страны.

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