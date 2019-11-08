Один из «Лидеров России» получил высокий пост

Победитель конкурса «Лидеры России» 2018–2019 годов Вячеслав Берзин назначен на должность председателя комитета цифрового развития и связи Курской области, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Соответствующее постановление подписал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Берзин ранее занимал должность начальника управления информационных технологий московской компании «Зарубежнефть». Он имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере IT. Является лауреатом конкурса «Грант Москвы» в области наук и технологий в сфере образования.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Заявки на участие в первом конкурсе, который стартовал в октябре 2017 года, подали почти 200 тысяч человек, во втором конкурсе, который начался в октябре 2018-го, — более 227 тысяч человек.

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