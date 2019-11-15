Подведены итоги первого блока дистанционного этапа «Лидеров России»

Подведены итоги первого блока дистанционного этапа конкурса «Лидеры России». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей».

Первый блок состоял из трех тестов: на интеллектуальные способности, общие знания, а также умственную работоспособность и стрессоустойчивость. Ко второму блоку тестов по итогам проверки были допущены 20 тысяч из более 90 тысяч человек. Участникам предоставят отчеты с результатами прохождения теста, рекомендации по развитию оцениваемых качеств и список книг.

Второй блок тестирования стартует 19 ноября. Он будет состоять из трех частей: теста управленческого потенциала, теста по оценке управленческой готовности и профильных тестов для участников специализаций «Наука», «Здравоохранение» и «Финансы и технологии».

Победители конкурса получат образовательный грант в размере один миллион рублей. Кроме того, они смогут поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

Конкурс «Лидеры России» основан автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России Владимира Путина. Его цель — создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Итоги первого конкурса высоко оценили в руководстве страны.

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