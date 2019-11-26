Участники конкурса управленцев «Лидеры России» пройдут тест управленческой готовности, который станет последним в дистанционном этапе для тех, кто не заявлялся на прохождение по специализациям. Об этом говорится пресс-релизе, который поступил в «Ленту.ру».

«Тест управленческой готовности — нововведение третьего сезона. Этот тест позволяет выявить практические навыки руководителя, его способности и возможности. А главное он дает понять, насколько управленец эффективен в данный момент времени», — рассказал генеральный директор автономного некомерческого объединения «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Он также пояснил, что на прохождение теста у участников есть двое суток, завершится он 27 ноября в 23:59 по местному времени. Выполнение тестовых заданий займет 40-50 минут.

Те участники, кто заявился на прохождение конкурса в рамках специализаций «Финансы и технологии», «Наука» и «Здравоохранение», с 2 по 8 декабря дополнительно пройдут профильные тесты по выбранным направлениям.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по поручению президента России Владимира Путина. Он призван создать социальные лифты для активных граждан страны. Итоги первого конкурса глава государства оценил высоко.

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