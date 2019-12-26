Подведены итоги работы АНО «Россия — страна возможностей» за год

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подвел итоги работы организации за 2019 год. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 26 декабря.

По словам Комиссарова, одним из значимых событий стало то, что Наблюдательный совет организации возглавил президент России Владимир Путин.

Кроме того, на ее базе открылась Мастерская управления «Сенеж», обучение в которой прошли более 12 тысяч человек. «Это образовательный центр, который проводит мероприятия по дальнейшему сопровождению и поддержке участников проектов платформы. Сегодня Мастерская "Сенеж" реализует десятки различных обучающих программ», — пояснил гендиректор.

Также в 2019 году организация реализовала один из своих флагманских проектов — конкурс «Лидеры России», на который в общей сложности поступило более 233 тысяч заявок. Кроме того, базе платформы уже в третий раз прошла студенческая олимпиада «Я — профессионал», в отборочном этапе которой приняли участие более 88 тысяч человек.

Как отметил Комиссаров, в этом году «Россия — страна возможностей» запустила и несколько новых проектов, нацеленных на различные категории участников: конкурс «Цифровой прорыв» для специалистов в сфере информационных технологий, «Олимпиаду Кружкового движения НТИ.Junior», профессиональный конкурс «Учитель будущего», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», проект «Культурный код», конкурс «Моя страна — моя Россия», фестиваль «Российская студенческая весна», конкурс «Лучший социальный проект года», российскую национальную премию «Студент года» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN». Также организация совместно с ОНФ перезапустила в новом формате проект «Профстажировки 2.0».

В итоге, подчеркнул Комиссаров, с момента создания «Россия — страна возможностей» число проектов платформы увеличилось с 14 до 23.

Платформа «Россия — страна возможностей» создана указом президента Владимира Путина 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Она объединила несколько проектов, таких как, в частности, конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки».

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