Сотни тысяч российских школьников решили открыть свой бизнес

Более 300 тысяч школьников в возрасте от 11 до 18 лет приняли участие в онлайн-этапе Международного конкурса «Мой первый бизнес» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы. Участниками стали дети и подростки из всех регионов России и 80 стран мира.

«На сегодняшний день больше всего участников зарегистрировано в следующих направлениях: "Медиа" (45,8 процентов), на втором месте — "Инновационное" (22,2 процента), а на третьем — "Социальное" (14,3 процентов)», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

Онлайн этап конкурса завершится 6 декабря. Следом за ним начнется очный этап, в рамках которого пройдут бизнес-интенсивы в 42 городах и четырехмесячный бизнес-курс START UP в 19 городах России. Наставниками направлений конкурса выступают известные блогеры — Миа Бойка, Маша Маева, Карина Кросс, Алексей Столяров и Дима Масленников.

Цель конкурса «Мой первый бизнес» — развитие молодежного предпринимательства. Проект включает в себя обучающую программу для школьников, а лучшие из них получат возможность заработать дополнительные баллы для поступления в вузы, продолжить работать с наставниками, выиграть грант на свой бизнес или выиграть призы, такие как iPhone, MacBook или PlayStation.

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