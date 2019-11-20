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В Москве началась национальная «паралимпиада» профмастерства

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В Москве начался V Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы.

В общей сложности в соревнованиях, которые в течение года проходили по всей стране, приняли участие свыше десяти тысяч человек.

«На финал в Москву приехали более 1,8 тысячи человек, годом ранее — чуть более 1,1 тысячи. Здесь собрались много компаний-работодателей, которые приглашают самых ярких ребят к себе на работу», — сказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Соревнования проходят по 62 основным и 31 презентационным компетенциям. Мастерство участников оценивают более 500 экспертов. Среди последних: представители работодателей, образовательных организаций и общественных организаций инвалидов. В проведении чемпионата также помогают свыше 400 волонтеров.

Параллельно с соревнованиями проходят встречи с работодателями, профориентационные мастер-классы, лекции и другие встречи. В деловой программе участвуют представители университетов, крупных компаний и банков. Среди них первый вице-президент АО «Газпромбанк» Наталья Третьяк, советник управления финансовой грамотности службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального Банка России Вячеслав Крылов, ректор РГСУ Наталья Починок, ректор МИИТ Александр Климов, представители концерна «Калашников» и другие.

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