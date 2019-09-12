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Чемпионат профмастерства среди инвалидов стартовал в Подмосковье

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Конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» стартовал в Московской области, он проходит на 28 площадках, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует РИАМО.

«В нем принимают участие 480 человек: школьники, студенты и специалисты», — рассказала Забралова.

Она уточнила, что соревнования проходят по 62 компетенциям, в том числе в сфере IT-технологий и промышленности. К примеру, учащиеся Жуковского техникума продемонстрирует свои навыки в столярном деле, рассказала она.

По ее словам, в этом году 20 направлений впервые включены в соревновательный лист. В частности, речь идет о кирпичной кладке, лоскутном шитье, информационной безопасности.

Забралова пожелала участникам удачи и уверенности в своих силах. Победители «Абилимпикс» представят регион на национальном чемпионате.

В ноябре прошлого года сообщалось, что более шестисот человек с ограниченными возможностями здоровья получили сертификаты на приобретение технических средств реабилитации.

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