Российские студенты подали 675 тысяч заявок на олимпиаду «Я — профессионал»

Более 675 тысяч студентов подали заявки на участие в третьем сезоне олимпиады «Я — профессионал». Об этом сообщается на сайте автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

По словам руководителя олимпиады Валерии Касамары, за 48 дней регистрации удалось собрать 675 239 заявок — это на 30 процентов больше, чем в прошлом сезоне. «Вот уже третий сезон подряд самыми востребованными остаются социально-экономические и естественно-научные направления олимпиады, такие как "Психология", "Лечебное дело и педиатрия", "Экономика". Из новых направлений наибольший интерес у студентов вызвали "Туризм", "Востоковедение", "Медико-профилактическое дело" и "Транспорт"», — сказала она.

Больше всего заявок поступило от студентов Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова (26 831), Башкирского государственного медицинского университета (18 901), Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (16 514), Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина (15 911), Кубанского государственного медицинского университета (12 910) и Юго-Западного государственного университета (12 304).

Отборочный онлайн-этап олимпиады начнется 22 ноября, а уже к концу декабря участники узнают, кто прошел в заключительный очный этап, который состоится зимой 2020 года. Победители олимпиады будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной компании. Для медалистов олимпиады также предусмотрены денежные премии размером от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее 19 ноября сообщалось, что платформа «Россия — страна возможностей» запустила конкурс на звание «Учителя будущего». В концепцию конкурса заложена идея, что педагоги не только передают информацию по предмету, но и оказывают школьникам психологическую поддержку.

В настоящее время проект «Россия — страна возможностей» курирует также конкурс управленцев «Лидеры России», который призван обеспечить социальные лифты для активных граждан страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!