Определились победители первой Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior

В России определили победителей первой Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior, которая является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом во вторник, 17 декабря, заявил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, сообщается на сайте платформы.

По его словам, победу завоевал 221 школьник из 61 команды. Больше всего победителей оказалось среди представителей Московской области (21), Санкт-Петербурга (19) и Удмуртии (16). При этом всего на участие в конкурсе подали заявки 22838 учащихся из 84 регионов России.

Как отмечается, школьники соревновались по пяти направлениям: «Технологии для человека», «Технологии для виртуального мира», «Технологии для космоса», «Технологии для среды обитания» и «Технологии для мира роботов». Причем в 2019 году участниками Олимпиады впервые смогли стать учащиеся 5-7 классов, а не только 8-11-х.

«Олимпиада Кружкового движения НТИ проходит пятый год, но мы впервые решили провести соревнования среди учеников 5-7 классов и попали в точку. Темпы развития новых технологий ставят очень высокую планку требований к специалистам будущего, поэтому необходимо выявлять талантливых молодых людей и начинать работу с ними уже в средних классах школы», — отметил лидер рабочей группы Кружковое движение НТИ Дмитрий Земцов.

Платформа «Россия — страна возможностей» создана указом президента Владимира Путина 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Она объединила 19 проектов, таких как, в частности, конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!