Мишустин утвердил структуру аппарата правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.

В документах говорится об изменениях в структуре правительства и кадровых назначениях в руководстве аппарата. Согласно распоряжению Мишустина, число работников кабмина не должно превышать 1545 человек. Он также разрешил руководителю аппарата правительства иметь 11 заместителей. Кроме того, премьер распорядился признать утратившим силу ряд распоряжений прежнего правительства.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, формирующий структуру нового правительства во вторник, 21 января. В его составе будет девять вице-премьеров, в том числе один первый, и на одно министерство меньше в связи с упразднением Минкавказа.

Кроме того, Путин подписал указы о назначении на должности новых министров и переназначении некоторых прежних глав ряда ведомств. В новое правительство не вошли пятеро прежних вице-премьеров — Максим Акимов, Алексей Гордеев, Виталий Мутко, Дмитрий Козак и Ольга Голодец. Также кабмин покинут исполняющие обязанности министров Максим Орешкин, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Ольга Васильева, Владимир Мединский, Максим Топилин, Павел Колобков и Сергей Чеботарев, возглавлявший Минкавказа.

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