Объявлены первые финалисты конкурса «Лидеры России»

Первыми финалистами третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020» стали участники от Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщается на сайте АНО «Россия — страна возможностей».

Приморский край представляют 8 человек, 6 — Амурскую область, 6 — Хабаровский край, 5 человек — Сахалинскую область, 3 — Республику Саха (Якутия), по одному участнику от Магаданской области и Камчатского края. Полный список опубликован на сайте АНО.

Первый региональный полуфинал конкурса проходил 15-16 января на площадке Дальневосточного федерального университета. В нем приняли участие 250 человек.

По словам руководителя «Лидеров России» Алексея Комиссарова, экспертам и оценщикам было не просто выбирать 30 сильнейших. «Мы надеемся на то, что те, у кого не получилось пройти в финал в этот раз, смогут поучаствовать вновь в конкурсе и добиться успеха», — сказал он. Комиссаров отметил, что финалистов ждут еще более сложные испытания, которые пройдут в конце марта в Сочи на большом суперфинале.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей». Он призван создать социальные лифты для активных граждан страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!