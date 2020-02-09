Полуфиналистами конкурса «Лидеры России» стали участники из зарубежных стран

Полуфиналистами конкурса управленцев «Лидеры России 2020» в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) стали участники из зарубежных стран: Польши, Латвии и Белоруссии. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Всего на третий сезон конкурса поступило почти 30 тысяч заявок. По итогам контрольного тестирования, которое прошло 7 февраля, в полуфинал от СЗФО вышли 284 человека.

«Со второго сезона мы дали возможность участия в конкурсе не только россиянам, но и иностранным гражданам. И мы рады, что в полуфинал в СЗФО вышли конкурсантка из Польши Ивона Павлак, гражданин Белоруссии Дмитрий Ревзин и Александр Стариков из Латвии», — рассказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Всего по итогам дистанционного этапа в очные региональные полуфиналы основного конкурса «Лидеры России» были приглашены 2 988 конкурсантов, из них 18 человек представляют зарубежные страны: Белоруссию (6 человек), Украину (6 человек) и по одному участнику из Казахстана, Израиля, Польши, Эстонии, Киргизии и Латвии.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», проводится по поручению президента России Владимира Путина. Он призван создать социальные лифты для активных граждан страны. Глава государства высоко оценил итоги первого конкурса.

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