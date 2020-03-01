В Москве стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России»

В Москве стартовал полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение». Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе конкурса.

«На конкурсе собралась квинтэссенция лучших специалистов в области здравоохранения, которые помогут увеличить продолжительность жизни, улучшить здоровье граждан, а также получить пациентам должное внимание со стороны медицинских работников. Эти люди в ближайшие годы должны стать теми лидерами, которые будут менять отрасль», — заявил на открытии министр здравоохранения России и наставник специализации «Здравоохранение» конкурса Михаил Мурашко.

В церемонии также приняли участие руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России 2020», наставник специализации «Здравоохранение», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль.

По словам Комарова, в этом году заявки на участие в конкурсе по специализации «Здравоохранение» подали 9745 человек из всех регионов России. В итоге в полуфинал пробились 237 участников из 54 регионов России: 101 человек из Центрального федерального округа, 39 — из Приволжского федерального округа, 32 — Северо-Западного, 21 — из Южного, по 16 — из Уральского и Сибирского федеральных округов, семь — из Дальневосточного, а также пять — из Северо-Кавказского.

Как ожидается, 5 марта будут объявлены 30 победителей специализации, 10 лучших их них поедут на суперфинал, который состоится 27-31 марта в Сочи.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», проводится по поручению президента России Владимира Путина. Он призван создать социальные лифты для активных граждан страны. Глава государства высоко оценил итоги первого конкурса.

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