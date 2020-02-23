Иностранные участники «Лидеров России» рассказали о своих планах

Граждане Украины, Эстонии и Белоруссии, участвующие в полуфинале конкурса «Лидеры России» в Центральном федеральном округе, рассказали, что расценивают конкурс как возможность развить и реализовать свой потенциал на благо России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Владислав Белоусов из Белоруссии, живущий в Москве уже 10 лет, считает, что лидер от обычного гражданина отличается тем, что не боится брать на себя ответственность. В конкурсе он видит возможность для профессионального и карьерного развития.

Глеб Сибирцев из Эстонии поделился, что в случае выигрыша хотела бы бы работать с государственным сектором и развивать бизнес-структуры. Своим наставником он видит руководителя Администрации Президента РФ Антона Вайно. Сибирцев также рассказал, что живет в Москве 16 лет и отметил, что благодаря конкурсу впервые занялся социальными проектами.

Влерия Гусарова из Украины до приезда в Москву работала в Европе и Америке. Сейчас работает коммерческим директором международной компании, производящей детское питание. После конкурса она хотела бы применить свои знания в некоммерческих организациях. Либо выступать экспертом от бизнеса при подготовке новых законопроектов или инициатив, связанных с производством продуктов питания.

Участники за два дня конкурса должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 23 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от ЦФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

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