В Москве стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России 2020»

В Москве Экспоцентре на Красной Пресне прошла церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Смоленской области Алексей Островский, член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России», первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Щеголев сообщил, что финалистов и победителей конкурса активно привлекают к работе. «В прошлом году состоялось более 10 семинаров, конференций, выездных заседаний с их участием», — рассказал он и отметил важность такой работы.

Воскресенский пожелал удачи конкурсанта и напомнил, что финалисты финалисты прошлых лет из Ивановской области получили новые назначения. По его словам, конкурс позволяет создать возможности для социального лифта и заполнить вакансии, которые необходимы сейчас для прорывных задач.

По словам руководителя проекта Комиссарова, в этом году от Центрального федерального округа на конкурс поступили 81 688 заявок. По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования, которое прошло 21 февраля, в полуфинал конкурса в ЦФО вышли 555 участников: 387 человек представляют Москву, 71 – Московскую область, 12 – из Липецкую, 10 – Рязанскую, 9 – Воронежскую, по 7 полуфиналистов из Белгородской и Брянской областей, по 6 конкурсантов из Владимирской, Калужской, Курской, Тверской и Тульской областей, 5 полуфиналистов представляют Ярославскую область, по 4 участника из Ивановской, Смоленской и Тамбовской областей, 3 участника из Орловской области и по одному полуфиналисту из Костромской области и Санкт-Петербурга.

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