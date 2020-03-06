Диагнозы онкобольных детей в России будут перепроверять

Диагнозы детей с онкологическими заболеваниями в России будут перепроверять. Минздрав поручил специалистам Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева разработать регламент проверки диагнозов онкобольных пациентов в учреждении вторым мнением, передает ТАСС.

Это решение обусловлено тем, что треть диагнозов у детей с онкологией ставится неправильно, пояснил главный внештатный детский специалист — гематолог Минздрава России, директор центра Александр Румянцев. «Тогда стало ясно, что каждый ребенок в России, у которого есть подозрения на опухоль, или он диагностируется на наличие опухоли, обязательно должен быть перепроверен», — добавил он.

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Соответствующий регламент должен быть подготовлен в течение марта.

В среднем в стране насчитывается около 4-4,5 тысячи детей с онкологическими заболеваниями. По словам Румянцева, почти 80 процентов из них удается спасти.

В России до 2024 года будет реализован национальный проект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Ожидается, что за это время смертность от новообразований снизится с 200,6 до 185 случаев на 100 тысяч населения в год. Для этого будут созданы более 400 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены более 160 диспансеров и больниц.

Среди других целей нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором проекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

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