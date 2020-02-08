Назван провоцирующий развитие рака продукт

Онколог Андрей Пылев назвал продукт, который способствует развитию рака. По его словам, избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие болезни. Об этом врач рассказал в беседе с телеканалом «Звезда».

Специалист также порекомендовал избегать употребления слишком горячей еды. При этом алкоголь лишь опосредованно способствует появлению онкологических заболеваний, добавил Пылев.

Врач также отметил, что шоколад и кофе могут повысить риск появления других патологических состояний, но они не приводят к развитию рака.

В октябре прошлого года в Роспотребнадзоре посоветовали есть меньше красного мяса, чтобы снизить вероятность развития онкологических заболеваний. Заменить его предлагалось на рыбу или мясо птицы.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Планируется, что за это время смертность от новообразований снизится с 200,6 до 185 случаев на 100 тысяч населения в год. Для этого будут созданы более 400 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены более 160 диспансеров и больниц.

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