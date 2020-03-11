В российском регионе появятся «сельские специалисты»

Категория «сельский специалист» появится в сфере здравоохранения Оренбургской области. Об этом стало известно по итогам заседания Общественной палаты российского региона, сообщается на сайте ГТРК «Оренбург».

Ожидается, что введение новой категории позволит привлечь работающую молодежь в села. Также на встрече поднимали темы в направлении предупреждения онкологических заболеваний, помощи старшему поколению и проблем доступности медицинской помощи.

Материалы по теме Медпомощь из будущего В Совете Федерации обсудили развитие цифровой медицины в России

Всего за 2019 год члены Общественной палаты провели 18 заседаний, на которых обсуждалось исполнение национальных проектов «Здравоохранение», «Образование», «Демография» и «Культура». Также общественники выезжали в села, чтобы напрямую говорить о проблемах с населением. Таким образом были решены вопросы экологии, повышения качества жизни и взаимодействия с различными ведомствами.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!