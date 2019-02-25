Власти Подмосковья рассказали о востребованности программы «Земский доктор»

За семь лет программой «Земский доктор» в Подмосковье воспользовались около 1,3 тысячи медработников, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 25 февраля.

«В этом году для работы на сельских территориях в Московской области планируется привлечь 150 медицинских специалистов — 140 врачей и 10 фельдшеров», — рассказал Матвеев.

Он помнил, что программа «Земский доктор» призвана поддержать медицину в сельской местности. «Мы понимаем, что для того, чтобы обеспечить Московскую область медицинскими специалистами, нам необходимо создать соответствующие условия», — подчеркнул министр.

По его словам, много усилий предпринимается для улучшения качества жизни медработников. Он напомнил о надбавке к заработной плате, которую в прошлом году ввел губернатор Андрей Воробьев. Кроме того, в несколько лет выделяются средства на соципотеку для врачей.

18 февраля Дмитрий Матвеев сообщил, что до конца году на работу в подмосковные больницы и поликлиники планируется привлечь более 450 врачей. Он отметил, что уровень медицинской системы региона формирует кадровый состав.