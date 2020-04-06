Глава Минздрава рассказал о мобилизации системы здравоохранения в России

Мобилизация системы здравоохранения в России идет полным ходом, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью программе «Познер» на Первом канале. Его слова приводит ТАСС.

Мурашко, комментируя готовность системы здравоохранения к распространению коронавируса, заявил, что она не должна быть оторвана от комплекса противоэпидемических мер и поведения населения. «Неправильно испытывать на прочность или стену, или лоб. Мы должны формировать меры, которые касались бы и мобилизации [системы] здравоохранения», — пояснил министр.

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В качестве примера Мурашко привел меры, принятые в Москве в связи с распространением коронавируса. «Мы показывали, что часть федеральных учреждений в Москве перепрофилировали под прием зараженных коронавирусом, мы ограничили приток плановых пациентов по тем состояниям, которые можно отложить на определенный промежуток времени», — сказал он, отметив, что онкология, нейрохирургия и кардиология при этом без помощи не остались.

С начала эпидемии коронавируса в России зарегистрировано свыше шести тысяч случаев заражения коронавирусом, пациенты есть в 80 регионах. За все время зарегистрировано 47 летальных исходов. 406 человек выздоровели, из них за последние сутки — 51.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

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