Ожидаемая продолжительность жизни в Карелии выросла до 71,5 года

Ожидаемая продолжительность жизни в Карелии в 2019 году выросла по сравнению с показателем 2018-го на 0,9 года, до 71,5 года. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

По данным властей, общий коэффициент смертности снизился на 3,4 процента — это произошло впервые за последние 20 лет. Смертность населения от туберкулеза уменьшилась в 2,3 раза, от внешних причин — на 21,6 процента, от новообразований — на 7,4 процента, от болезней системы кровообращения — на 6,5 процента. Уменьшилась и младенческая смертность: показатель оказался рекордно низким — 4,6 случая на 1000 родившихся. Случаи материнской смертности в 2019 году не регистрировались.

Уточняется, что увеличить продолжительность жизни удалось в том числе благодаря реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение». Также в рамках нацпроекта власти Карелии оснастили медучреждения необходимым оборудованием. Так, в 2019 году были приобретены три компьютерных томографа, пять рентгенологических аппаратов, 17 единиц техники для онкологического диспансера и другое. На расходы в области здравоохранения республика получила 16,12 миллиарда рублей.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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