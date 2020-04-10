Жителей российского региона обеспечили высокотехнологичной медпомощью

Около 260 тысяч жителей Свердловской области обеспечили высокотехнологичной медицинской помощью рядом с домом. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения России.

В больницу Каменска-Уральского поступили электрохирургические высокочастотные аппараты «Фотек», рентгенохирургическая установка «С-дуга» и электроимпульсный литотриптор «Уролит». Уточняется, что при проведении операций это оборудование помогает снижать кровопотери, минимизировать повреждение иссеченных тканей, ускорить процесс заживления операционной раны и облегчить восстановительный период после операции.

Оборудование размещено в операционном блоке городской больницы и уже введено в эксплуатацию. Ранее отделения дооснастили современными аппаратами искусственной вентиляции легких.

Высокотехнологичное оборудование поступило в медучреждение в рамках национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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